Apprendre à vivre. Traité de philosophie à l'usage des jeunes générations

On apprend à vivre en apprenant à philosopher : cette évidence mérite d'être rappelée à tous ceux qui voient dans la philosophie une simple formation à l'esprit critique, un ensemble de techniques d'argumentation permettant de brillantes - mais peu fécondes - dissertations... La philosophie va bien au-delà des grandes notions abstraites, elle nous parle de la finalité de nos existences. A travers elle, nous tentons de vaincre notre angoisse d'être mortels sans le secours des religions et de répondre à la question de notre salut. Fort de cette conviction, Luc Ferry nous entraîne dans un passionnant voyage à travers l'histoire de la philosophie, de la sagesse antique à la déconstruction contemporaine en passant par la naissance du christianisme, de l'humanisme et de la postmodernité. Au terme de cet enseignement, qui allie avec brio la clarté et la profondeur, le lecteur est plus instruit - il est aussi plus libre.