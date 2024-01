Le guide moderne des Mudras. Retrouvez l'équilibre grâce au yoga des mains !

Tout ce dont vous avez besoin est entre vos mains ! Cultivez l'énergie positive et la paix intérieure grâce à l'une des formes les plus anciennes de magie et de communion avec l'esprit : les mudras. Ces poses de yoga pour les mains, aussi simples que discrètes, permettent de renforcer au quotidien vos rituels, vos méditations et votre éveil spirituel en chassant toutes les énergies négatives. Grâce à des pas à pas illustrés, vous apprendrez ainsi 75 gestes sacrés, capables d'influencer positivement tous les domaines de votre vie. Découvrez les mudras... - Kapitta, pour donner un nouveau souffle à votre vie amoureuse, - Arala, pour vous guider vers la guérison et la confiance en soi, - Pasha, pour vous aider à trouver des réponses à vos questions, - Kurma, pour vous protéger, - Garuda, pour cultiver votre liberté... Et bien plus encore !