Un magnifique conte poétique pour voir les merveilles et les possibilités contenues dans chaque nouvelle journée. Un matin, une petite fille découvre une mystérieuse boîte à bonbons contenant une seule et unique sucrerie. Intriguée, elle décide d'y goûter... Ce fut le bonbon le plus merveilleux qu'elle ait pu gouter, pareil à un jour d'été passé à courir et à rire ! Mais alors que l'enfant aimerait revivre ce moment, malgré tous ses efforts la boîte à bonbons ne s'ouvre plus ... Le lendemain, la boîte s'ouvre une fois de plus ! Ravie, elle peut alors goûter un nouveau bonbon à la saveur unique. La petite fille en veut encore un autre, ce bonbon était encore plus incroyable que le précédent ! Mais de nouveau, la boîte ne s'ouvre plus... Quel est donc le secret de cette boîte à bonbons ? Et si, aveuglée par sa gourmandise, la petite fille ne voyait pas qu'il fallait profiter d'un bonbon à la fois... ?