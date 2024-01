Motus et coeurs cousus

L'emménagement de Marjorie, trentenaire et mère d'une jeune adolescente, ne passe pas inaperçu. A peine l'héritage divulgué, elles posent leurs valises, alors que personne n'avait revu Marjorie depuis ses 17 ans. Elle est bien décidée à mener une vie paisible sans attirer l'attention. Pourtant, elle et sa fille vont devoir lutter pour protéger leur lourd secret à tout prix. Certains liens sont aussi solides que des fils de soie Après le décès de ses parents, Marjorie, unique héritière, pose ses valises dans la maison familiale. Dans la rue du cimetière, l'emménagement de cette jeune mère de famille et de sa fille adolescente ne passe pas inaperçu. D'autant que, dix-sept ans plus tôt, son départ précipité du village, suivi de la disparition de sa soeur, avaient fait grand bruit. Puis plus rien, le silence absolu. Difficile alors de revenir sans attirer les regards curieux, notamment celui de Marcel, leur voisin acariâtre. Alors que Marjorie imagine une vie paisible, un mystérieux arrangement du passé refait surface. Mais est-il vraiment possible de cacher un trop lourd secret ?