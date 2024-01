De l'histoire, du sport, et des images

Comment devient-on historien à l'université lorsqu'on s'intéresse au domaine marginal, et considéré comme superficiel, des images de sport ? Comment légitimer la culture visuelle sportive dans un contexte universitaire qui a tendance à hiérarchiser les objets de recherche en fonction de ? leur ? prestige social et académique ? A la croisée d'une réflexion ego-historique et ? d'une fiction littéraire, cet itinéraire d'un ? historien du sport nous invite à suivre les méandres d'une trajectoire professionnelle singulière. Il révèle l'influence des déterminismes sociaux et ? le ? poids des blessures nourrissant des ? résiliences. Il dévoile des mécanismes de ? résistance aux contraintes exercées par ? le ? système dominant ou encore d'étranges concours de circonstances. Prenant forme à la fois dans les stades et ? sur ? les estrades, les engagements politiques et humanistes de l'auteur prennent vie dans ce récit original et incisif.