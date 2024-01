Le Singe du Side Car

Patrice Delbourg propose un réalisme poétique assez cru, serti de perles de délicatesse. Ce recueil est une profonde réflexion sur le temps qui passe, sur le fait de subir les affronts de l'âge. Ce livre, à la fois grave et enfiévré, où la langue est sans cesse incisive, est bouleversant, intime et épique. Il invite à réfléchir sur la notion de solitude et sur la place de chacun face au vieillissement, à la maladie et à la menace de la disparation. " Se quitter en toute sérénité. " Mais sans oublier les menus et multiples bonheurs du quotidien.