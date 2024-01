ECG en urgence. 180 ECG et schémas + Cas cliniques et corrections

L'électrocardiogramme (ECG) est un examen fondamental pour le diagnostic, l'initiation d'un traitement ou la prise en charge dans une filière adaptée aux patients présentant une pathologie aiguë. Il est extraordinaire de constater que nous découvrons toujours de nouveaux signes ECG, de nouvelles interprétations qui permettent d'affiner un diagnostic et ainsi de gagner un temps précieux pour le patient. C'est un examen qui, à lui seul, permet de déclencher le traitement d'une arythmie, d'un infarctus du myocarde ou de certains troubles métaboliques.Cet ouvrage est un outil indispensable pour vous accompagner dans le diagnostic et l'orientation de vos patients et patientes. Vous y retrouverez : les principales clés pour comprendre et interpréter les ECG en fonction d'une symptomatologie clinique bien précise dans le cadre de l'urgence ; des bases physiologiques permettant de comprendre les principaux signes électrocardiographiques ; plus de 180 ECG et schémas en couleurs ; des cas cliniques et leurs corrections pour vous autoévaluer.