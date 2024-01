La santé mentale de mon enfant. Comment apaiser son anxiété et prendre soin de ses émotions tout au long de son enfance et de son adolescence

Comment aider nos enfants à grandir le plus sereinement possible. Comment élever un enfant heureux et résilient ? Comment pouvez-vous mieux soutenir vos enfants lorsqu'ils éprouvent des difficultés ? Comment devriez-vous aborder les hauts et les bas de leur santé mentale ? Le Dr Beth Mosley est l'une des psychologues cliniciennes les plus expérimentées et les plus respectées du Royaume-Uni, et elle travaille chaque jour avec des enfants, des jeunes et leurs familles. Dans ce guide factuel et pragmatique, elle partage les réponses aux questions les plus fréquemment posées, comme : qu'est-ce qui cause l'anxiété et comment puis-je aider mon enfant à se sentir mieux ? Comment aborder des sujets difficiles avec mon enfant, comme sa tristesse ou un problème encore plus grave ? Comment avoir une relation de confiance avec lui pour qu'il puisse oser me parler de ses difficultés ? Ce guide, à la fois très accessible et complet, a été conçu pour offrir aux parents et aux professionnels de l'enfance des outils concrets et faciles à utiliser pour apporter des changements rapides au sein des familles - changements qui pourront à leur tour conduire à des améliorations spectaculaires, non seulement de la santé mentale de leur enfant, mais aussi de la leur.