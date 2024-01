Timoté est amoureux

Timoté découvre les sentiments ! Ce matin à l'école, Mademoiselle Eglantine est arrivée dans la classe, en tenant une nouvelle élève par la main. Elle s'appelle Suzanne. Elle vient d'un pays très lointain. Très vite, Timoté et Suzanne sympathisent, jouent ensemble, partagent leur goûter et deviennent inséparables, comme des " amoureux ". Ceci n'est pas du goût de Maxou ! Heureusement, Lila est là pour réconcilier tout le monde ! Nouveau : votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre !