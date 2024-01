Timoté va chez le docteur (Écoute aussi l'histoire)

Timoté va chez le docteur ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses copains et sa famille. Aujourd'hui Timoté et Rose, sa petite soeur vont chez le docteur pour une visite, et un vaccin. On découvre, au fil des pages, les étapes de cette visite : on se familiarise avec les instruments utilisés par le docteur et enfin, on dédramatise la piqûre qui finalement se passe très bien. Nouveau : votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre !