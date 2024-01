Boule et Bill - Original - Tome 1 - 60 gags / Edition spéciale, Prestige

Boule et Bill est la série-phare de Jean Roba qui la dessina pendant des décennies en la renouvelant sans cesse, en toute discrétion ! Une exceptionnelle fidélité à une série et à une mécanique ? le gag en une planche ? dont ce géant de la BD franco-belge n'a presque jamais dévié durant toute sa carrière. Et que dire de l'incroyable popularité acquise par Boule et Bill et ses vingt-cinq millions d'albums vendus, laquelle ne s'est jamais démentie et perdure aujourd'hui via ses reprises et ses adaptations. Roba et Boule et Bill participent avec force à l'âge d'or du journal Spirou et de l'école de Marcinelle, aux côtés de Franquin, Morris, Peyo, Tillieux et quelques autres. Les soixante premiers gags de cette ode au bonheur simple, familial et idéalisé sont, pour la première fois, édités en reproduisant les planches originales en fac-similés, au format original !