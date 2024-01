Fun Territory Defense by the Optimistic Lord - Tome 3

Van, jeune fils d'un marquis, est envoyé devenir le seigneur d'un village à la frontière de son pays. Alors que celui-ci est attaqué par une horde de caïmans blindés, lui et les villageois mettent tout en oeuvre pour les vaincre à l'aide des balistes construites avec sa " magie de production ". La vente des matériaux de valeur qu'il récolte sur les corps des monstres lui rapporte de l'argent, et il organise un grand barbecue avec leur viande pour remercier les villageois ! Il parvient même à résoudre le problème de l'approvisionnement en eau en détournant le cours d'une rivière !! " C'est amusant de travailler tous main dans la main vers un but commun ! " Mais alors que les conditions de vie du village étaient parties pour s'améliorer, voilà qu'une horde d'hommes-poissons débarque, ainsi que des messagers envoyés par un comte ennemi... ! L'ancien enfant prodige aura bien besoin de sa magie de production pour poursuivre son épopée fantasy de développement du territoire !