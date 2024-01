JE DÉCOUVRE LE MONDE EN NOIR, BLANC ET ROUGE

"Le noir, le blanc et le rouge sont les premières couleurs que les nouveau-nés voient. Les irrésistibles illustrations très contrastées de cet imagier sont parfaites pour éveiller la curiosité des nourrissons et capter leur attention. De l'heure du bain aux vêtements et à la nourriture qui les attend, des fleurs du jardin à leurs animaux préférés, il y a tout un monde qui ne demande qu'à être exploré ! "