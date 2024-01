"Il y a les amis qui sont là dès le début. Les amis qui sont proches et ceux qui sont loin. Les amitiés qui ne durent qu'un temps, et celles qui durent toute la vie. Les amis qui te font rire. Ceux qui te donnent du courage... et les amis que tu ne connais pas encore. Avec ses illustrations joyeuses et douces, ce livre est la célébration parfaite des amitiés de toutes sortes".