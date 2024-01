Une nouvelle collection de documentaires pour les petits curieux à partir de 3 ans ! Mes questions de grand, ce sont des livres richement illustrés qui répondent à toutes les questions que les enfants se posent : c'est quoi, l'abordage ? Combien d'armes possédait un pirate ? Comment les pirates trouvaient-ils de l'or et de l'argent ? Des questions simples et des réponses adaptées aux plus jeunes enfants pour mieux comprendre le monde qui les entoure.