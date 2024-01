Talismans perdus et Tequila. Tori Dawson, T7

Il n'y a aucune raison pour que je foute tout en l'air, non ? Alors pourquoi cette drôle de sensation au creux du ventre me souffle exactement le contraire ? Je pensais être douée pour cerner les gens, mais il faut se rendre à l'évidence : je me suis bien plantée. Alors, à ce stade, pourquoi ne pas faire confiance à un démon ? Certes, il a déjà essayé de me tuer, ce qui explique peut-être mon mauvais pressentiment. Malheureusement, c'est ma seule option. J'ai besoin de réponses pour sauver Ezra, et rapidement, car son temps est compté. C'est le moment de serrer les dents, de m'équiper comme il se doit, et d'aller dénicher un mythique de la catégorie la plus rare, illégale et ignoble qui soit : un invocateur de mage-démon. Il me suffit juste de suivre les instructions d'une créature démoniaque. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? #UrbanFantasy #Démons #Magie