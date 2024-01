L'effondrement a eu lieu, et nous ne nous y sommes pas préparés... En 2093, deux historiens se penchent sur les raisons de l'effondrement de la civilisation occidentale qui a eu lieu au milieu du XXIe siècle. Le constat est accablant. Alors que les rapports de l'époque, notamment ceux du GIEC, annonçaient déjà le pire, rien ne fut fait pour conjurer ces prévisions. Réchauffement climatique, hausse du niveau des océans, perte de la biodiversité, etc. L'incapacité de penser le monde de manière systémique, l'aveuglement des gouvernants acquis à l'idéologie néolibérale et la puissance des lobbys provoquèrent l'anéantissement de l'ordre social.