Haut potentiel érotique. Pour une sexualité hypersensible épanouissante et décomplexée

Les hypersensibles et les HPI ont un rapport aux émotions et aux sensations corporelles très particulier. A travers la sexualité, comprendre, assumer et développer son hypersensibilité peut être un merveilleux chemin de découverte et d'acceptation de soi. Stéphanie Chambran, dans ce livre, donne toutes les clés pour comprendre non seulement les particularités propres à ces atypiques, mais également à tous à travers le développement de notre sensibilité. Elle prodigue aussi des conseils pour accepter et assumer une sexualité singulière, quitte à briser quelques tabous, pour vivre librement et pleinement le bonheur sous la couette !