Explique-moi... la Semaine Sainte

Pour accompagner les enfants dans leur découverte de la foi et de l'histoire sainte, voici un ravissant livre qui les plongera dans le mystère de la Passion et de la Résurrection. Des explications adaptées aux enfants de 4 à 6 ans de chaque étape de la Semaine Sainte viennent compléter à merveille les nombreuses illustrations, et le parallèle avec les célébrations permet à l'enfant d'entrer dans la beauté du mystère de la foi.