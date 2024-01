Dans le miroir de la salle de bains, Mia observe le reflet d'un corps qu'elle hait. Elle a quinze ans et ses formes lui paraissent trop arrondies, son visage trop joufflu, ses jambes bien plus épaisses que celles des modèles des magazines. Le premier régime qu'elle s'impose est un succès et lui donne l'impression d'exercer un contrôle sur son apparence. Alors, pourquoi ne pas continuer ? A mesure que les kilos disparaissent, que son regard s'altère et son jugement s'égare, une voix s'élève en Mia et lui dicte quoi faire. Tantôt fardeau, tantôt unique compagnon de son calvaire, ce monstre intérieur la ronge, pendant des années, et l'éloigne de plus en plus de ses proches, spectateurs impuissants. Mia a désormais vingt ans, son coeur bat trop vite, son corps ne lui obéit plus et elle est fatiguée. Entre elle et le monstre, qui sifflera la fin de la partie ? Dans un style juste et abrupt, Ludivine Grétéré s'attache à montrer l'annorexie et la boulimie dans toutes leurs vérités, aussi brutales soient-elles. Imparfaite nous confronte à cette ombre qui sommeille en nous, pour lui demander sans détour : Parle-moi de toi.