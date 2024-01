La Toison d'or

Jason est un jeune homme plein d'ambition et de courage. Son projet : reconquérir le trône de son père. Or, pour y prétendre, il doit rapporter la fameuse Toison d'or. Avec l'aide du " Chêne parlant " et de l'équipe de choc embarquée sur le navire Argo – Hercule, Castor, Pollux, Thésée... – le voilà qui cingle vers les géants à six bras, les Harpies, les taureaux d'airain au souffle de feu, triomphant de tous les périls. Reste à éliminer le terrible dragon gardien de la Toison... Texte intégral