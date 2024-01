Asexuelle. Itinéraire intime et bouleversant d'une femme qui aime sans faire l'amour

L'asexualité, un mot mystérieux et fantasmé dans une société ultra-sexualisée. Martelés par la pression sociale, le marketing et l'imagerie culturelle, que deviennent celles et ceux qui ne ressentent pas de désir ? A la façon d'un journal, Anna Mangeot raconte son adolescence et sa vie de jeune adulte. Entraînée dans la quête effrénée d'un désir qu'elle ne peut connaître, elle multiplie les aventures, les amours, et collectionne les souvenirs de moments où se croisent infinie tendresse et frustration monstrueuse. Dans les bras de l'un, sous les baisers d'un autre, elle se confronte aux limites de ses attirances. Peut-on imaginer une sensualité où le sexe ne serait pas au coeur des gestes ? Se pourrait-il que la proximité et les émotions suffisent au bonheur ? Comment le désir peut-il se déployer au-delà du rapport physique ? Pour tou. te. s les asexuel. le. s qui s'interrogent, qui n'osent pas ou qui trichent encore. Mais aussi pour celles et ceux qui se demandent si l'amour et le désir existent en dehors de la sexualité. Précieux.