Zéro stress : mode d'emploi

Le stress s'est immiscé dans nos vies et peut prendre de multiples formes en fonction des personnes. Heureusement, il existe un large panel d'exercices faciles à réaliser au quotidien pour s'en éloigner et retrouver le chemin d'une bonne santé tant physique que mentale. Grâce à ce programme créé par Hélène Jamesse, professeure de yoga, alliez étirements, méditation et respiration pour retrouver votre sérénité.