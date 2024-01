Les Enchanteresses - Tome 4 - La menace de l'Ankou

Ces derniers mois au lycée s'apparentent à un cauchemar éveillé pour Bleuenn. Depuis le retour de sa mère, sa vie a été bouleversée ; elle se replie sur elle-même, ses notes sont en chute libre et, quand elle n'est pas en proie aux insomnies, le Capitaine Fir Bolg la hante dans son sommeil. De leur côté, Flora et Lizig sont aussi soumises à rude épreuve, et le groupe des Enchanteresses menace d'éclater. Pourtant lorsque Bleuenn est pourchassée par un homme mystérieux qui n'a rien d'humain et que tout désigne comme l'Ankou, autrement appelé la Mort, elle est obligée de se rendre à l'évidence : une nouvelle menace se profile. Qu'est-ce qui se cache derrière sa venue ? Quel danger les guette ? Pour résoudre ce mystère, Bleuenn et ses amies vont devoir faire appel à toute leur puissance, mais surtout, solliciter l'aide d'Alice, la quatrième Enchanteresse, qui est loin d'accepter ce nouveau rôle...