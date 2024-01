Hiver bleu de Prusse

Ce roman est une histoire de passions et de tensions qui a pour cadre la guerre franco-allemande de 1870 et qui dépeint la société normande et ses tisserands. On y retrouve une héroïne courageuse et indépendante qui lutte pour sa patrie et devient une femme d'expérience dans le domaine de la teinture. 1870. La guerre, engagée par Napoléon III contre le royaume de Prusse, ravage la France. En Normandie, à Rouen, l'hiver a pris la teinte bleue des uniformes ennemis. Dans le paysage tourmenté de l'occupation étrangère, Zélie voit son quotidien ébranlé. Courageuse, elle apporte son aide aux combattants, mais un mystérieux tireur fait feu sur elle. La balle la blesse au visage. Défigurée, tyrannisée par un mari détestable, la jeune femme se rebelle pour ne pas sombrer. Elle s'enfuit de la propriété familiale et se terre dans les bas-fonds rouennais. Seulement, ses chaînes sont difficiles à briser et il lui est compliqué de braver les conventions sociales dans cette société où le divorce est interdit. Tiraillée entre son devoir et le besoin de s'accomplir, portant un regard neuf sur l'existence, elle tente de gagner son indépendance. Le bleu de Prusse est aussi la couleur des cyanotypes de son amie photographe et, surtout, celle d'un amour interdit. Le destin va lier Zélie à un uhlan, le terrible adversaire. Ces deux êtres qui n'auraient jamais du^ se rencontrer, que tout oppose, vivent une folle passion. L'inévitable séparation est cruelle. Jusqu'à ce jour de 1873 où leur chemin se croise à nouveau. Ce roman est une évocation des moeurs de la Normandie dans la guerre franco-prussienne, méconnue dans l'histoire de France. Des repères historiques en début d'ouvrage et un cahier de photographies d'époque plongeront d'autant mieux les lecteurs dans cette fin de XIXe siècle.