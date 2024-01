De plomb et d'or

François Jonquet dessine, dans ce roman initiatique, le portrait du jeune homme en artiste, tout en nous entraînant dans une vertigineuse plongée dans le milieu de l'art contemporain, qu'il connaît parfaitement : François Jonas, son protagoniste, après avoir tenté le droit par fidélité à la mémoire de son père notaire, s'est inscrit à l'école des Beaux-Arts. Là, il noue avec Christian Boltanski, puis Annette Messager, une relation très étroite, et ce n'est pas la moindre originalité de ce livre que de transformer, avec leur accord, ces deux artistes internationalement célébrés en personnages de romans. Mais, si le modèle de ses deux mentors reste très puissant, l'artiste en devenir ne tarde pas à céder aux sirènes d'un milieu où l'argent et la spéculation sont rois. Sous l'influence d'un camarade rompu à la roublardise de ce milieu, et d'une galeriste en connaissant parfaitement les arcanes, il va se retrouver propulsé dans le cercle très étroit des créateurs stars. Sous la plume acérée de l'écrivain, la satire de ce monde est féroce et passionnante, sans que jamais pourtant le portrait qu'il brosse perde de son empathie pour l'orphelin qu'est resté son attachant personnage, émouvant même dans ses pires moments, et notamment dans la constance du lien qu'il garde avec ceux qui lui ont tout appris.