Je ne suis pas un héros

1937. L'ingénieur Nicky Marlow accepte la direction d'une filiale de machines-outils britannique à Milan. Or à peine arrivé en Italie, il voit son passeport confisqué pour " formalités d'enregistrement ". Puis il reçoit la visite d'un étrange général yougoslave et est contacté par un non moins mystérieux " importateur de parfums marocains, de poissons norvégiens et de bicyclettes françaises. Marlow veut se contenter de faire son travail, mais les périls montent en Europe et lorsqu'on dirige une entreprise qui fournit au gouvernement italien des machines destinées à la fabrication d'obus, on est vite sollicité pour transmettre des renseignements. Marlow n'est pas un héros. Pourtant, peut-on rester neutre en sachant que vos " clients " utiliseront peut-être contre votre pays les armes que vous les aidez à fabriquer ?