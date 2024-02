Le Masque de Dimitrios

Dans les années trente, Latimer, universitaire anglais devenu auteur de romans policiers, rencontre en Turquie le mystérieux colonel haki. Ce dernier s'amuse à lui raconter l'histoire d'un criminel aux multiples facettes, Dimitrios Makropoulos, dont on vient de repêcher le corps dans le Bosphore, le ventre ouvert. Intrigué, Latimer se lance sur ses traces. La piste part du sac de Smyrne par les turcs en 1922... Mais Dimitrios était-il seulement grec ? Derrière ce fantôme insaisissable se devine peu à peu une nébuleuse de grands intérêts, un arrière monde féroce gouverné par des gens qui ne reculent devant rien. Pionnier du thriller anglais, précurseur de le carré, salué par Hitchcock et Welles, Eric Ambler porte un regard vertigineux, à bien des égards prophétiques, sur la manière dont l'argent fait tourner le monde. Après au loin le danger et je ne suis pas un héros, rivages poursuit la redécouverte de cet auteur incontournable. Adapté au cinéma par Jean Negulesco en 1944, avec Peter Lorre et Sydney Greenstreet.