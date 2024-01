Un peu plus à l'est

Un retraité en apparence sans histoires, voisin du commissaire Emile Bordarier, disparaît dans l'incendie de sa villa. Tandis que les riverains accusent des migrants qui auraient campé dans la garrigue, instaurant un climat de soupçon, de peur et de paranoïa dans ce quartier résidentiel nîmois plutôt tranquille, Bordarier est happé par une autre affaire. Sa coéquipière Vera Cordelle devait rentrer d'une mystérieuse mission à la DGSE mais ne s'est pas présentée au commissariat. Confronté à des réponses évasives et à des silences inquiétants, Bordarier va tenter de comprendre ce qu'on lui cache. Une double enquête vertigineuse et un jeu de dupes qui l'entraîneront loin de la Méditerranée et de ses terres de prédilection, jusqu'aux eaux de la mer Noire.