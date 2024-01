Le soleil, la lune et les champs de blé

Une aventure épique dans l'ex-URSS et ses faux-semblants Quand Djoudé Andronikachvili, fils de cordonnier d'un quartier populaire de Tbilissi, accepte de cacher de mystérieux films super-8 à la demande de son ami Haïm, il est loin d'imaginer combien cet acte va changer le cours de son existence. Peu de temps après, il se retrouve accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, sans comprendre pourquoi. Une vie d'errance commence. Happé par les rouages de l'ex-URSS, il est transporté jusque dans les camps de prisonniers soviétiques, les mines d'or de la Sibérie glaciale, les forêts russes où nul ne peut survivre seul, les contrées ensoleillées qui bordent la mer Noire, les hôpitaux psychiatriques. Durant cet extraordinaire périple qui s'étend des années 1970 à nos jours, Djoudé n'abandonne jamais l'espoir de rentrer chez lui, où l'attendent son père et son amour d'enfance, et d'éclaircir le fond de l'histoire. Dans ce roman géorgien à la portée universelle, Temur Babluani déploie une prose hautement cinématographique qui se lit d'une traite et qui révèle, aussi nettement que dans un documentaire, la réalité cachée derrière la façade du " bien-être " soviétique.