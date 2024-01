Camille, traumatisée par le décès de son frère, voit l'arrivée d'un cousin éloigné comme une joie. Il vient travailler comme mécanicien dans l'atelier de son père, à Paris, dans le quartier de la Salpêtrière. La petite fille retrouve le sourire et aime passer du temps avec ce jeune homme de vingt-trois ans qui lui offre de l'attention. Pourtant, à onze ans, elle est violée par ce dernier. Ces abus durent des années sans que Camille n'ose parler. La pression est de plus en plus forte quand elle réussit finalement à repousser son cousin. Les Trente Glorieuses apparaissent comme bien silencieuses sur la question de l'inceste et Camille n'arrivera à se délivrer de ce secret que longtemps après. Dans une langue sensible mais n'atténuant pas la cruauté des actes décrits, Michèle Aubrière livre le récit poignant d'une enfance brisée par trois fois : la mort, le viol et le silence. Un ouvrage fort, pour toujours lutter contre l'indifférence, car malgré la loi, il n'y a, en réalité, jamais de prescription dans ce genre d'affaire. "Depuis qu'elle lui résiste, ses caresses sont tout, sauf agréables. Il la triture, la malaxe, telle une pâte à pain, il lui fait mal. Ne pouvant lui échapper, elle cède et s'exécute, seul moyen d'avoir la paix. Mécaniquement, elle effectue le geste coulissant, en essayant de penser à autre chose, d'oublier sa main et le reste. Mais quand sa main à lui se pose sur son sein, elle est brutalement ramenée à la réalité. La sensation de plaisir provoquée par le pincement dure deux secondes et vire à l'insupportable. Alors, l'envie la prend, irrépressible, de le gifler, le griffer, le mordre". M. A.