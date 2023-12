Dialogues avec Cunégonde

Qu'est-ce que j'entends si je laisse enfin la petite voix me guider ? Quel est ce surgissement qui me tressaille, me surprend ? Plonger en mon âme, y chercher les réponses, celles oubliées, inavouées, dévoilées, et s'octroyer de plein fouet ce si délicieux éclair, conscience pure. Au fil de soi, se découvrir, se laisser guider, s'y laisser surprendre. Se renouveler, et reprendre le goût et la confiance de soi, à l'aventure d'une vie où l'horizon des possibles s'élargit !