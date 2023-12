Les maux doux

Il faut parfois plus que des mots pour exprimer ce que l'on ressent. Accepter les maux et y mettre du sens, apprivoiser nos émotions et les graver dans nos coeurs, être animé. e par des expériences et les vivre de toute notre âme. / Et quand on prend le temps de mettre des mots sur nos maux, c'est là qu'on laisse la douceur surmonter la douleur, et que l'on peut caresser l'espoir d'un long fleuve tranquille.