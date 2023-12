Une flamme dans l'Obscurité. Mystères à Soulwood, T3

Meurtrier invisible, complot terrible et pouvoirs paranormaux incontrôlables : l'équipe du PsyLED résoudra-t-elle le mystère à temps ? Nell Ingram a toujours su qu'elle n'était pas comme les autres. Depuis sa plus tendre enfance, elle est capable de ressentir et de canaliser les pouvoirs anciens de la terre. Après sa rencontre avec Jane Yellowrock, sa vie entière a changé. Elle a intégré le PsyLED, une division de la sécurité intérieure chargée des événements paranormaux. Et, cette fois, son équipe s'apprête à affronter son affaire la plus délicate. Un sénateur influent a failli succomber à une tentative d'assassinat lorsque la maison qu'il visitait a été réduite en cendres, causant la mort de plusieurs personnes. Appelée en renfort, l'équipe de Nell se lance à la poursuite d'un tueur plus ou moins humain et découvre bien vite un complot glaçant, dont les auteurs malveillants les pousseront dans leurs derniers retranchements. #UrbanFantasy #Magie #Elémentaliste #Enquête