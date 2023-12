La tête dans le sapin

Il reste 24 jours avant Noël, 24 jours pour reprendre sa vie (et son coeur) en main. Décembre, c'est la saison des fêtes, enfin, surtout celle de Léonie : larguée par son petit copain, au chômage, elle revient penaude vivre chez ses parents pour broyer du noir tranquillement et se morfondre sur elle-même. Mais si elle comptait sur ses proches pour l'aider à se remettre en selle, elle n'est pas au bout de ses peines, car ils ont tous la tête à l'envers : sa mère trop perfectionniste joue les dictatrices en organisant la soirée de l'année, son cousin est à deux doigts de faire couler la boîte familiale et sa meilleure amie de lycée est devenue une entrepreneuse superwoman monomaniaque... La cerise sur le sapin ? Léonie retrouve Ivan, son amour de jeunesse. Et non seulement il est toujours aussi parfait et craquant, mais surtout, elle est loin de l'avoir oublié. Mission numéro 1 : ne pas perdre la boule au milieu de sa famille déjantée. Mission numéro 2 : éviter d'envenimer sa situation chaotique en craquant de nouveau pour Ivan. Décidément, ces fêtes ne vont pas être de tout repos. #RomanceDeNoël #DeuxièmeChance #AmourDeJeunesse