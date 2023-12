Noël au royaume d'Ufrington. Tome 2, Ce qui nous réunit

" Elle a peur de tout perdre. Il lui donne tout pour la garder. " Cela fait presque un an que Maeva et Archie filent le parfait amour. Transformée en une sorte de Cendrillon moderne par ce prince redoutablement charmant, elle n'a pas le temps de s'ennuyer dans cette existence où l'argent coule à flots. Cependant, Maeva garde bien en tête que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Qui sait ? La passion peut s'éteindre aussi vite qu'elle s'est allumée. Les obligations royales d'Archie peuvent également le rattraper et le pousser à renoncer à leur relation. Alors, peut-elle réellement miser sur cette histoire aux allures de conte de fées ?