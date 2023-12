Solo. Tome 2, Métamorphoses

Depuis son départ précipité de l'école du cirque deux ans auparavant, Solo vit à Rocamadour dans le Lot. Elle y a fait la connaissance de Tommy, un jeune garçon bègue et télépathe, auprès duquel elle a trouvé la paix. Mais le retour du Fondateur la précipite de nouveau au coeur du danger. Accompagnée du Bébé, de Tommy et du chat Salva, elle retourne en Bretagne où Nina, son amie de toujours, a disparu. Entre enlèvements, enquêtes et trahisons, les jeunes amis devront unir leurs pouvoirs de télépathes pour faire face aux épreuves qui les attendent.