Chase Adams a tout pour lui. Jeune, riche et indiscipliné, il profite de sa vie new-yorkaise en partageant son temps entre la musique, ses amis et sa famille, jusqu'au jour où tout bascule. Dix ans plus tard, il ne reste plus rien de l'adolescent joyeusement rebelle et pétillant qu'il était autrefois. Son frère, Ash, commence à penser qu'il est temps d'agir pour stopper sa longue descente aux enfers, même s'il est bien conscient de ne rien pouvoir y faire seul. Luke est la version formatée de l'American Dream. Calme, froid et inflexible, il sait ce que c'est de fournir des efforts pour s'élever. Quand son ami Ash lui demande de lui rendre un service, il n'hésite pas un instant, et débarque à New York, sa propre mission dans ses valises. Lorsque Chase rencontre Luke, tous les deux savent que les choses ne peuvent que déraper, car quoi de plus dangereux pour un hétéro coincé et normalement imperturbable que de se retrouver face au flamboyant et ouvertement gay Chase ? Cependant, malgré leurs différences, aucun des deux hommes ne peut nier la certaine attirance qui se noue entre eux. Si Chase s'en amuse, Luke, lui, est bien plus perturbé par la situation que prévu. Car quand le jeune rockeur l'éblouit chaque jour un peu plus et que lui-même se débat contre cette attirance qui gagne toujours plus de terrain, il observe Chase lutter contre des ombres et des secrets qui menacent de le submerger à tout moment. L'un comme l'autre, ils s'attirent autant qu'ils se menacent et ils pourraient tout détruire chez l'autre. Ou peut-être simplement s'aider à se reconstruire ?