Des larmes et des rêves. Shades #2

Noémy est face à un dilemme : le prix que les Lwas lui demandent de payer est trop élevé, mais elle n'a pas le choix, elle ne peut pas refuser. Epaulée par Achille, elle va chercher la protection de Vald, le père de Rose... qui est surtout le plus vieux vampire qui existe. Il lui promet de l'aider, à certaines conditions, bien sûr. La première, c'est qu'Achille épouse sa fille. Et puis quoi, encore ? ! Et s'il n'y avait que ça ! Entre Rose qui fait de sa vie un enfer, la véritable origine de ses pouvoirs qui cache un sombre secret, et ses menstruations qui reviennent au pire moment, alors qu'elle est en plein dans un Nid de vampires, Noémy n'est pas au bout de ses peines ! Mais Achille et elle ont un plan : échapper à Vald, échapper aux Lwas, et reconquérir le Nid d'Achille. C'est bien connu, les plans se passent toujours comme prévu... ou pas !