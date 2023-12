Les trois sangs

A la suite de sa douloureuse perte, Alexia ne perd pas espoir. C'est tout le contraire qui se produit ! Désormais, sa soif de vengeance l'anime plus que tout ! Son affrontement contre le tout puissant Lucifer est pour bientôt et une chose est certaine : la prophétesse espère bien l'anéantir une bonne fois pour toutes ! Elle s'en fait la promesse, même si pour cela elle doit vendre son âme à un ange, s'exposer aux humains et s'allier à une personne pour la moins imprévisible. Ca y est, le compte à rebours est lancé. Il lui reste exactement soixante-douze heures pour sauver tous les surnaturels et les humains... et surtout, pour protéger Amélia !