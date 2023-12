Genshin Impact. Artbook officiel volume 2, avec un carnet de croquis offert

En route pour Teyvat, Voyageur : vos personnages préférés vous attendent, et bien plus encore ! Replongez dans l'univers de Genshin Impact avec ce second volume, comprenant : - plus de 200 illustrations, des versions 2. 0 à 2. 8 - des charadesigns exclusifs - des visuels promotionnels et commémoratifs inédits Un carnet de croquis exclusif est offert avec l'artbook !