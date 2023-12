Esthétique romanesque dans l’œuvre de Tierno Monénembo

Trois éléments sont essentiels pour apprécier l esthétique romanesque de Tierno Monénembo dans les romans publiés respectivement en 1986, en 1991 et en 2008 : le recours à l oralité, l application de la technique de déconstruction et la pratique des techniques traditionnelles du roman. Le premier élément, l oralité, se manifeste dans les énoncés à connotations culturelles que l on peut observer dans les marques syntaxiques, des faits de style et la prosodie. Cette dernière regroupe les phénomènes de rythme et d intonation qui caractérisent l art de la parole traditionnelle chez les Peuls du Fouta Djalon. Le recours aux genres oraux constitue un autre paramètre d inscription des ressources esthétiques de cette oralité. La déconstruction qui renvoie à une créativité romanesque surgie dans la période de l après-guerre en Occident, est une composante de l esthétique du roman monénembéen . Elle contraste avec les techniques traditionnelles du roman que Monénembo développe aussi dans ses romans, de façon immanente. Ces techniques sont des éléments fonctionnels de la tradition littéraire occidentale, c est-à-dire, une littérature académique qui se fonde sur les principes esthétiques de la civilisation gréco-latine. Mots clés : oralité, déconstruction, esthétique, roman traditionnel.