Le christianisme selon Jean

Parue en 1953, cette présentation de l'ensemble "johannique" est un volume qui fait partie d'une présentation planifiée en plusieurs volumes du "Christianisme selon la Révélation". L'ensemble de l'ouvrage renoue avec des prédications et des conférences de l'auteur dans lesquelles il a cherché à retrouver ce qui fait la spécificité chrétienne à partir de sa source originelle. L'ensemble de l'ouvrage renoue avec des prédications et des conférences de l'auteur dans lesquelles il a cherché à retrouver ce qui fait la spécificité chrétienne à partir de sa source originelle. Il vise la "structure religieuse". En adoptant une telle méthode structurelle, l'ouvrage poursuit la méthode du grand commentaire d'Origène qui consiste à mettre en évidence dans la Révélation l'analogia fidei, à savoir la correspondance interne qui lie les énoncés de Révélation des deux Testaments. Cette analogia fidei (matérielle) est alors, dans les passages décisifs, rendue transparente dans la structure qui, au plan de l'essence, lie principalement le créateur et la créature, telle que l'a formulée le Quatrième Concile du Latran (1215) : "une dissemblance toujours plus grande" entre le créateur et la créature dans toute "ressemblance encore aussi grande". Ce qui se formule dans l'analogia entis (formelle), selon quoi l'" Etre " est par excellence " Analogie ".