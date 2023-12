Vent du nord. Récit d’une fugue dans les montagnes du Liban

Se sachant atteint d'une maladie incurable, Alexandre rompt avec son quotidien et sa vie effrénée de médecin n'ayant vécu que pour ses études, et par-delà pour son métier. Conscient de l'issue fatale de son mal et ne voulant pas se laisser faire par la cohorte des thérapies de fin de vie, Alexandre prend la décision de se lancer dans sa plus grande aventure : tout laisser tomber, faire ses adieux et partir avec rien que son bâton de marche, direction le sud, jusqu'à l'exténuation ! Et c'est là que sa vraie vie commence. Dans un décor de montagnes du nord du Liban, et sur fond d'évènements qui n'ont de cesse de secouer cette partie du monde, Vent du nord nous démontre comment détourner la maladie en plongeant dans un milieu qui captive tous les sens, en plus de nous faire voyager dans l'authenticité et la simplicité perdues, nous ramenant vers nous-mêmes et vers ce que la civilisation a laissé de côté, la nature.