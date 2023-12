Les Fantômes de Sombrecoeur (relié collector) - Tome 02

Régicide, trahison et manigances : bienvenue à la cour de Londres. Victime d'une tentative d'assassinat, Fantôme, une mystérieuse jeune femme, se réfugie chez Garad Gaheris, ancien champion du roi. Elle a une histoire à lui raconter : alors qu'elle enquêtait sur la mort inexpliquée d'enfants-divins, elle a découvert une conspiration dans laquelle elle soupçonne l'élite de Londres d'être impliquée. En parallèle, Wyll, célèbre Chevalier-Sorcier trahi par son amante et désormais sans mentor, accuse le coup des évènements dramatiques qui secouent la cour. Il mobilise ses plus proches conseillers afin d'éviter qu'un soulèvement ne sème le chaos dans les rues de Londres. Cependant, plus les révélations se multiplient, plus Wyll réalise qu'il ne peut se fier à personne, et que dans un monde fait d'illusions et de magie, l'ennemi n'est pas forcément celui que l'on croit. Traduit de l'anglais par Gaspard Houi