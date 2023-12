Devenir dure longtemps. Mémoires

"Cet ouvrage est le récit, à la première personne, d'une histoire singulière et plurielle. C'est une réflexion sur la condition humaine. C est l'histoire d'une enfance fortement enracinée dans les origines de l'aristocratie de la société mandingue de la période coloniale, avec ses traditions, ses mythes, son imaginaire et ses valeurs, transmise par les familles et les lignages, à travers les propos d'une mère porteuse de toute la sagesse ancestrale, et d'une épouse, attachante et digne. C'est l'histoire d'un jeune inscrit à l'école de la Révolution qui finira par devenir un cadre engagé dans l'oeuvre de construction de la nouvelle nation née de l'indépendance de la Guinée conquise en 1958. C'est le récit et l'analyse des ruptures brutales et violentes des années 1984- 1985, sur fond, déjà, de conflits ethno-politiques portés par les élites politiques et administratives d'une nation encore fragile, en train de se déchirer, avec son lot de souffrances physiques et morales, d'exclusion et d'exil. C'est le récit de la construction de la maturité d'un technocrate qui parvint aux sommets des instances nationales et africaines de prise de décisions portant sur des politiques publiques ; le récit de son implication dans les relations internationales favorisant des rencontres avec des leaders historiques des mouvements de libération et du panafricanisme. C'est l'analyse des espoirs de la démocratie reconstruite en 2010 et de ses déceptions renouvelées. C'est, enfin, le récit du devenir de Mamadi Camara, du devenir de toute sa génération. Un devenir qui dure encore longtemps".