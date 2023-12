Dreamin' Sun Tome 6

Dreamin' Sun, première série à succès d'Ichigo Takano, s'impose comme une comédie romantique pop et survitaminée. Entre rêves et sentiments, suivez le quotidien d'adolescents qui cherchent leur voie. Suite aux dernières révélations sur le passé de Taiga, Shimana est chamboulée. Et à l'occasion d'une visite chez sa famille, elle commence alors à se dire qu'il serait peut-être plus raisonnable de retourner vivre auprès de son père. Mais avant cela, il lui faudra sûrement avoir une discussion sérieuse avec celui qu'elle aime. Et ainsi espérer entamer la nouvelle année scolaire sur de bonnes bases...