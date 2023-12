Lumières N° 42, 2e semestre 2023 : Condorcet démocrate ?

Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Baskerville", serif ; mso-font-kerning : 1. 0pt ; mso-ligatures : standardcontextual ; mso-fareast-language : EN-US ; } La théorie de Condorcet est-elle démocratique ? Le n°42 de Lumières, avec des articles d'historiens, de philosophes, de juristes et d'historiens de la littérature, se propose d'y répondre en interrogeant la pluralité des conditions rendant viable la participation politique du peuple. Condorcet était-il un démocrate convaincu ou bien un penseur élitiste excluant le plus grand nombre de l'exercice du droit de souveraineté ? Le dossier thématique entend apporter sa contribution au débat en interrogeant les rapports entre la notion de démocratie comprise dans son acception classique de régime politique et la démocratie conçue comme un projet de société. Les articles visent à montrer que si, selon le philosophe des Lumières, seule la participation politique du peuple préserve dans la durée la société de l'institution de rapports despotiques entre les hommes, l'efficacité d'une politique démocratique se trouve toutefois soumise à des conditions exigeantes. Il s'agit d'explorer les différentes sphères sociales où les citoyens peuvent s'éclairer en vue de l'action politique : la presse, l'instruction publique, la divulgation scientifique et la littérature.