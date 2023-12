Les Oiseaux du Bronx

2017. June Mitchell, 51 ans, est avocate d'affaires spécialisée dans l'environnement. Entre les nouvelles lois Trump qui permettent à ses clients, des entreprises charbonnières, de polluer à tout-va, et sa fille Karyn, lycéenne en difficulté dont le père veut récupérer la garde, June ne contrôle plus rien. Dans le cadre d'une mission " pro bono ", elle doit constituer le dossier de demande de grâce d'un détenu noir, Maurice Da-Jon, natif du Bronx, condamné seize ans plus tôt à vingt-sept ans de prison pour un viol commis sur sa fiancée Alysa. D'abord très réticen novete à l'idée de voler au secours d'un violeur, elle se décide finalement, encouragée par un jeune confrère du cabinet, Nicholas. En étudiant le cas de Maurice Da-Jon, June et Nicholas découvrent des incohérences dans le dossier d'accusation qui, seize ans plus tôt, n'avaient pas paru assez importantes face à la couleur de peau du détenu.