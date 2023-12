Saint Padre Pio. Prières, neuvaines et litanies, 2e édition

Padre Pio est né en 1887 en Italie. A l'âge de seize ans, il rejoint selon son souhait l'ordre des frères mineurs capucins et prononce ses voeux définitifs à vingt-deux ans. A vingt-trois ans, il commence à voir apparaitre sur ses mains et ses pieds des stigmates qu'il tente de cacher au Vatican. En effet le Saint Office lui interdit tout ministère et le prive même de célébrer la messe. Malgré ces interdictions, Padre Pio attire les foules qui se confessent à lui et contribuent aux oeuvres pour son hôpital, ce qui lui vaut d'autres persécutions. Il s'éteint en 1968. Il sera béatifié en 1999..